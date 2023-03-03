Глава МИД рассказал, сколько стран поддерживает создание спецтрибунала для РФ
Уже 29 стран входят в коалицию, поддерживающую создание специального трибунала для России за преступление агрессии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после встречи во Львове с коллегами из Нидерландов и Эстонии.
По его словам, среди участников коалиции есть даже одна страна Латинской Америки, а всего за месяц количество стран увеличилось на восемь.
"Если в начале разговор о трибунале не вызвал много энтузиазма и был абстрактным, то сейчас мы уже построили коалицию стран, которая предметно работает над параметрами будущего трибунала", - сказал Кулеба.
Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по созданию специального трибунала для России.
Напомним, заместитель председателя ОП Андрей Смирнов раскрыл подробности о моделях специального трибунала для России.
К тому же генпрокурор Латвии отметил, что спецтрибунал для России можно создать хоть завтра , если бы было желание.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .