У Зеленского рассказали о трех моделях специального трибунала для России

Сегодня, 6 февраля, были собраны три модели специального трибунала, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы ОП Андрея Смирнова в Facebook .

По словам Смирнова, сегодня по результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами цивилизованного мира было собрано три модели, по которым можно создать трибунал:

создание специального трибунала на основе соглашения с ООН с принятием соответствующей резолюции ГА ООН;

с принятием соответствующей резолюции ГА ООН; создание трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира;

между государствами цивилизованного мира; создание специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции (то есть будет частью судебной системы Украины) с привлечением международных судей и прокуроров.

"Если коротко, первые два варианта приемлемы и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам... Третий, гибридный вариант, содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня "межгосударственного конфликта", - пояснил Заместитель председателя ОП.

Он добавил, что в настоящее время миру требуется территориально максимально широкий международный институт ответственности за агрессию с максимальным уровнем легитимности и признания.

"Именно так мы снимем все остальные спорные вопросы, в том числе персональные и функциональные иммунитеты должностных лиц страны-агрессора", - подчеркнул Смирнов.