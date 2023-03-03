ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба обсудил с Блинкеном создание спецтрибунала для России

Новина українською →
Пятница 03 марта 2023 11:56
Кулеба обсудил с Блинкеном создание спецтрибунала для России Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по созданию специального трибунала для России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

Блинкен проинформировал Кулебу о дискуссиях на саммите G20.

В свою очередь, министр подробно рассказал о дальнейших шагах по созданию специального трибунала для преступления агрессии против Украины: "наша следующая большая задача - обеспечить ответственность руководства России. Скоординированные усилия являются ключевыми".

Напомним, заместитель главы ОП Андрей Смирнов раскрыл подробности о моделях специального трибунала для России.

К тому же, генпрокурор Латвии отметил, что спецтрибунал для России можно создать хоть завтра, если бы было желание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен
NEWS
Небесная стража. Зачем Украине западные истребители и когда она их может получить
Небесная стража. Зачем Украине западные истребители и когда она их может получить
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин