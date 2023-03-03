Дмитро Кулеба розповів, скільки країн підтримує створення спецтрибуналу для РФ

Вже 29 країн входять до коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії.

Пр оце пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби після зустрічі у Львові з колегами з Нідерландів та Естонії.

За його словами, серед учасників коаліції є навіть одна країна Латинської Америки, а лише за місяць кількість країн збільшилась на вісім.

"Якщо на початку розмова про трибунал не викликала багато ентузіазму і була абстрактною, то зараз ми вже побудували коаліцію країн, яка предметно працює над параметрами майбутнього трибуналу", - сказав Кулеба.