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Угрожает ли Украине дефицит горючего: эксперт дал прогноз до конца лета

11:45 18.08.2026 Вт
2 мин
Локальные перебои возможны только в прифронтовых регионах
aimg Анастасия Мацепа
Угрожает ли Украине дефицит горючего: эксперт дал прогноз до конца лета Фото: эксперт считает, что угрозы масштабного дефицита топлива пока нет (Getty Images)
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Несмотря на постоянные атаки РФ на логистику и энергетическую инфраструктуру, украинский рынок горючего остается стабильным. В то же время в прифронтовых областях возможны локальные перебои со снабжением, поэтому водителям там следует иметь резерв горючего.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин.

Главное:

  • Массового дефицита горючего в Украине не ожидается.
  • Риски перебоев сохраняются только в прифронтовых регионах.
  • До конца августа рынок остается относительно стабильным.
  • На ситуацию могут повлиять логистика через Дунай и погодные факторы.
  • Водителям в безопасных регионах запасаться горючим не нужно.

По словам Леушкина, на большинстве территории Украины пока нет предпосылок для дефицита бензина или дизеля.

''В прифронтовых районах я советую держать канистры впрок, потому что там могут быть сбои по логистике, сбои по поставке. Это достаточно вероятно. А в других регионах Украины такой угрозы сейчас нет'', – отметил он.

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Эксперт также считает, что до конца августа рынок будет оставаться стабильным, хотя полностью исключать ценовые колебания нельзя.

''Сейчас рынок зафиксировался. Но я не могу сказать, что будет до конца августа, потому что рынок достаточно волатильный и возможны определенные всплески'', – объяснил Леушкин.

По его мнению, на ситуацию могут повлиять погодные условия, уровень воды на Дунае и возможности для увеличения поставок топлива по альтернативным маршрутам.

Отдельным фактором остаются риски на мировом рынке. В частности, эксперт обратил внимание на возможные штормы в США, способные повлиять на объемы отгрузок горючего в Европу и изменить котировки.

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