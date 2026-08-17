Запасаться ли топливом сейчас? Почему цены на АЗС замерли и чего бояться водителям осенью

Пока нет предпосылок ни для резкого удешевления, ни для удорожания топлива на украинских АЗС. В то же время, ситуация на мировом рынке может измениться уже в конце августа.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин.

Главное: Ситуация на АЗС в ближайшее время : цены будут оставаться стабильными - предпосылок для резких изменений нет.

: цены будут оставаться стабильными - предпосылок для резких изменений нет. Прогноз по снижению цен: прогноз о бензине по 77 грн/л и дизель по 83 грн/л в сентябре пока рано называть гарантированным.

прогноз о бензине по 77 грн/л и дизель по 83 грн/л в сентябре пока рано называть гарантированным. Факторы риска : на ситуацию могут повлиять ураганы в США, способные остановить добычу и переработку.

: на ситуацию могут повлиять ураганы в США, способные остановить добычу и переработку. Закупка про запас: покупать топливо заранее сейчас, по словам эксперта, особого смысла нет.

Цены на АЗС пока замерли

По словам Леушкина, сейчас на украинском топливном рынке нет факторов, которые толкали бы цены существенно вверх или вниз.

"Будут стоять на месте сейчас. Ничего сейчас такого чрезвычайного не происходит ни в ту, ни в другую сторону", - сказал эксперт.

Он отметил, что поставка топлива через западную границу является нормальной, благодаря чему ситуация на рынке балансируется.

При этом возможны незначительные колебания цен. По словам эксперта, отдельные сети могут корректировать свою маркетинговую политику, однако в целом это не должно существенно изменить ситуацию.

"Можно говорить, что все будет стоять пока на месте", - отметил Леушкин.

По его мнению, рынок будет ожидать более значимые события, которые могут изменить ситуацию. Среди них эксперт назвал развитие ситуации вокруг Ирана и возможные санкции против России.

Будет ли бензин по 77 гривен в сентябре

В сети появлялись прогнозы, что в сентябре бензин может подешеветь до 77 грн/л, а дизель - до 83 грн/л. Однако Леушкин считает, что говорить о таком сценарии пока рано.

"Потому что нет предпосылок к этому. Но в принципе такой прогноз возможен", - сказал он.

В то же время, эксперт обратил внимание на еще один фактор, который может повлиять на цены в Европе и, соответственно, на украинский рынок.

Ураганы в США могут повлиять на цены

Сентябрь, по словам Леушкина, традиционно является проблемным периодом для американского нефтяного рынка из-за ураганов.

Стихийные явления могут привести к остановке части добычи и переработки нефти в США. В то же время, Соединенные Штаты являются мощным игроком для европейского рынка.

"Без штатовского ресурса цена в Европе еще больше подскочит", - объяснил эксперт.

Он добавил, что ураганы в США обычно приходятся на конец августа и начало сентября, хотя иногда могут продолжаться и до октября.

Таким образом, прогноз на удешевление топлива в сентябре будет зависеть не только от ситуации в Украине, но и развития событий на мировом нефтяном рынке.

Стоит ли сейчас запасаться топливом

Покупать топливо впрок "прямо сейчас" эксперт не призывает. По словам Леушкина, в Украине пока все хорошо с поставками и топлива достаточно.

"Сейчас со снабжением в Украине все хорошо. Топливо есть", - отметил он.

В то же время, четких предпосылок ни для подорожания, ни для удешевления сейчас нет.

"Поэтому какого-то смысла что-либо покупать именно сейчас нет также. Оно лишним никогда не бывает. Но советовать, чтобы именно сейчас покупайте, это достаточно нелогично", - подытожил эксперт.