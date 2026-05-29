Цены на нефть вновь опустились на фоне возможной сделки США с Ираном

07:40 29.05.2026 Пт
Яка вартість нафти сьогодні?
aimg Эдуард Ткач
Фото: за неделю цены снизились на 8% (Getty Images)
Цены на нефть в пятницу, 29 мая, пошли немного вниз. Это произошло на фоне оне надежд на возможную сделку о продлении перемирия между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 35 центов (-0,37%), опустившись до 93,36 доллара за баррель. Тем временем фьючерсы на американскую нефть упали на 63 цента (-0,71%), после чего стоимость была до 88,27 доллара за баррель.

Reuters отмечает, что за неделю цены снизились на более чем 8%. При этом цена на нефть марки Brent опустилась до минимума в 87,11 долларов против максимума прошлой недели в 109,47 долларов.

Также агентство добавило, что в последние дни цены демонстрировали высокую волатильность, колебаясь на целых 6 долларов за оба индекса на фоне противоречивых сигналов о возможном завершении войны и потенциальном открыли Ормузского пролива.

На данный момент объем перевозок через этот "морской тупик" остается ничтожным в сравнении с тем, сколько суден проходило до начала войны против Ирана.

Какие события влияли на цены на нефть

Напомним, что в ночь с 25 на 26 мая армия США атаковали иранские катера и ЗРК на юге страны, поскольку иранцы пытались установить мины в Ормузском проливе и открыли огонь по американской авиации.

Кроме того, в ночь на 28 мая стало известно, что США сновали нанесли удары по военному объекту, который представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Помимо этого, американцы сбили несколько дронов.

На фоне этих событий цены на нефть пошли вверх. Однако ситуацию сгладила рамочная сделка о продлении перемирия, которая, по информации СМИ, 28 мая была согласована.

Сделка предусматривает, что перемирие продлится еще 60 дней, и за это время стороны должны будут обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив, а также решить вопрос с ядерной программой Ирана. Решив эти моменты, будет подписана финальная сделка.

Но нюанс в том, что президент США Дональд Трамп взял паузу на несколько дней, чтобы решить, принимать ли согласованное рамочное соглашение или нет.

