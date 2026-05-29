Цены на АЗС пошли вниз: где подешевело топливо 29 мая

08:10 29.05.2026 Пт
2 мин
Дизель за сутки сбросил сразу 1 грн за литр, но не на всех заправках
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС пошли вниз: где подешевело топливо 29 мая Фото: OKKO и WOG пересмотрели свои ценники (Getty Images)
Некоторые крупные украинские сети автозаправочных станций снизили стоимость горючего. Речь идет о дизеле.

РБК-Украина рассказывает, на каких АЗС стоимость ДТ пошла вниз и приводит свежие ценники по состоянию на пятницу, 29 мая.

Главное:

  • Бензин: Цены на все марки во всех сетях остались абсолютно неизменными по сравнению с предыдущим днем.
  • Дизель: Подешевел на 1 гривну за литр в сетях OKKO и WOG (как стандартный, так и премиальный).
  • Автогаз: сохранил стабильность по всему рынку - ни одна из четырех сетей АЗС не меняла ценники на сжиженный газ.

Что изменилось на АЗС за сутки

Изменения на рынке топлива зафиксированы только в сегменте дизеля двух операторов.

На АЗС OKKO и WOG премиальный дизель (ДТ Pulls и ДТ Mustang) подешевел с 92,90 грн до 91,90 грн, а стандартный евродизель - с 89,90 грн до 88,90 грн. Все остальные позиции этих компаний не изменились.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 29 мая (инфографика РБК-Украина)

На уровне предыдущего дня держат ценники SOCAR, где стоимость топлива остается дороже. ДТ NANO Extro - 92,99 грн, ДТ NANO - 89,99 грн.

Без изменений остались и ценники и в государственной "Укрнафте", которая традиционно имеет самые низкие предложения. Стандартный дизель по 86,90 грн, а премиальный - по 86,90 грн.

Детализация цен на АЗС 29 мая, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 91,90 грн
  • ДТ Евро: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 91,90 грн
  • ДТ Евро-5: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн
