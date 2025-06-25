Google добавила возможность взглянуть, как со временем менялись города: что известно

В честь 20-летия сервиса Google Earth компания добавила возможность просматривать исторические изображения с уровня улиц. Теперь пользователи смогут увидеть, как менялся тот или иной район с течением времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google .

Как работает функция

Достаточно выбрать локацию в приложении Google Earth, перейти в режим Street View и воспользоваться интерактивной шкалой времени, чтобы увидеть, как менялись здания, улицы или парки в разные годы. Это особенно полезно для исследования исторических мест или воспоминаний родных районов.

Ранее в Google Earth можно было переключаться в Street View при просмотре спутниковых снимков, однако теперь к ним добавилась и хронология - как в Google Maps.

Стоит отметить, что в прошлом году компания уже представила просмотр исторических спутниковых и аэрофотоснимков, ранее доступных только в десктопной версии Earth Pro.

Кроме того, Google анонсировала запуск нового инструмента для профессиональных пользователей, который будет предоставлять "аналитику на базе ИИ" о состоянии планеты. В частности, речь идет о данных по плотности кроны деревьев, что позволит определять, где районы лучше затенены, а какие нуждаются в охлаждении.

Также будет доступна информация о температуре поверхности земли, благодаря которой можно отслеживать, какие зоны города испытывают наибольшее тепловое воздействие.

Новый аналитический функционал начнет внедряться в течение ближайших недель.