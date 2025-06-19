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Google Maps выпустила крупное обновление, которое может изменить ваши поездки

Четверг 19 июня 2025 16:20
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Google Maps выпустила крупное обновление, которое может изменить ваши поездки Новые обновления помогут вам путешествовать более экологично (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Google анонсировала сразу четыре обновления в сервисе Maps, призванные снизить зависимость от вождения и способствовать выбору экологически чистых видов транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google.

В ближайшие месяцы компания расширит географию функции, основанной на ИИ, которая предлагает альтернативные маршруты для пеших прогулок и общественного транспорта. Уже скоро такие подсказки появятся в Копенгагене, Стокгольме, Варшаве и других европейских городах.

Система анализирует время в пути и предлагает отказаться от автомобиля, если пешком или на транспорте получится так же быстро.

Для велосипедистов в 17 новых городах Европы, включая Гамбург, Мадрид, Барселону, Милан, Рим, Цюрих, Будапешт, Вену и Брюссель, появятся дополнительные подробности маршрутов.

Пользователи смогут видеть наличие выделенных велодорожек, а также привычные предупреждения о плотном движении или крутых подъемах. В общей сложности карты охватят 125 тысяч километров велосипедной инфраструктуры по всему миру.

Google Maps выпустила крупное обновление, которое может изменить ваши поездкиПосмотрите полезную информацию о вашем велосипедном маршруте (фото: Google)

Для тех, кто все же предпочитает автомобиль, Google напоминает о глобальной доступности маршрутов с повышенной топливной эффективностью.

По оценке компании, только за 2024 год благодаря этой функции удалось избежать выбросов в объеме 2,7 млн тонн парниковых газов - это эквивалентно удалению с дорог более 630 тысяч автомобилей с бензиновыми двигателями.

Google Maps выпустила крупное обновление, которое может изменить ваши поездкиЭкономьте на бензине и сокращайте выбросы (фото: Google)

Последнее обновление касается зон с низким уровнем выбросов и зон с низким трафиком. В ближайшие месяцы Google расширит систему предупреждений более чем на 1 000 таких зон по всей Европе, включая Италию, Швецию и Австрию.

Новые уведомления позволят водителям заранее узнать, разрешен ли въезд их транспортного средства, и подобрать альтернативный маршрут при необходимости.

Google Maps выпустила крупное обновление, которое может изменить ваши поездкиЗоны с низким уровнем выбросов (фото: Google)

Стоит отметить, с конца марта, после выхода iOS 18.4, пользователи iPhone в странах ЕС получили возможность назначать Google Maps в качестве навигационного приложения по умолчанию, полностью заменив Apple Maps.

Обновления, которые компания готовит к лету, могут сделать поездки по Европе еще удобнее и экологичнее.

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