Водительское удостоверение в Украине: какие категории и с какого возраста доступны
В Украине существует 14 категорий водительских удостоверений, позволяющих управлять различными транспортными средствами. Каждая категория имеет свои требования к типу транспортного средства и возрасту, с которого можно получить удостоверение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.
Категории для двухколесных и трехколесных транспортных средств:
- А1 - мопеды, мотороллеры и другие двухколесные (трехколесные) транспортные средства с двигателем до 50 куб. см или электродвигателем мощностью до 4 кВт. Водительское удостоверение можно получить с 16 лет.
- А - мотоциклы и другие двухколесные транспортные средства с двигателем более 50 куб. см или электродвигателем мощностью более 4 кВт. Водительское удостоверение можно получить с 16 лет.
Категории для автомобилей и грузовиков:
- В1 - квадро- и трициклы, мотоколяски и другие трехколесные (четырехколесные) транспортные средства с максимальной массой до 400 кг. Водительское удостоверение можно получить с 18 лет.
- В - легковые автомобили до 3500 кг, с максимальным числом сидячих мест (кроме водителя) до 8. Водительское удостоверение можно получить с 18 лет.
- С1 - грузовики с массой от 3500 до 7500 кг. Водительское удостоверение можно получить с 18 лет.
- С - грузовики с массой свыше 7500 кг. Водительское удостоверение можно получить с 18 лет.
Категории для складов транспортных средств:
- ВЕ, С1Е, СЕ - составы транспортных средств с тягачом категорий В, С1, С. Водительское удостоверение можно получить с 19 лет.
Категории для автобусов:
- D1 - автобусы до 16 мест для сидения (кроме водителя). Водительское удостоверение можно получить с 21 года.
- D - автобусы с более 16 местами для сидения (кроме водителя). Водительское удостоверение можно получить с 21 года.
Категории для трамваев и троллейбусов:
- Т - трамваи и троллейбусы. Водительское удостоверение можно получить с 21 года.
Для каждой категории существуют четкие требования по возрасту, а также специальные учебные программы и экзамены для получения удостоверения.
Ранее РБК-Украина писало, что в некоторых странах водителям из Украины нужно иметь международное водительское удостоверение, поскольку украинские права не признаются там. 89 стран признают украинское национальное водительское удостоверение, согласно Венской Конвенции 1968 года. Однако 44 страны требуют международное удостоверение.
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