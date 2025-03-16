Водительское удостоверение в Украине: какие категории и с какого возраста доступны

В Украине существует 14 категорий водительских удостоверений, позволяющих управлять различными транспортными средствами. Каждая категория имеет свои требования к типу транспортного средства и возрасту, с которого можно получить удостоверение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.

Для каждой категории существуют четкие требования по возрасту, а также специальные учебные программы и экзамены для получения удостоверения.

Категории для трамваев и троллейбусов:

Категории для автомобилей и грузовиков:

Категории для двухколесных и трехколесных транспортных средств:

Ранее РБК-Украина писало, что в некоторых странах водителям из Украины нужно иметь международное водительское удостоверение, поскольку украинские права не признаются там. 89 стран признают украинское национальное водительское удостоверение, согласно Венской Конвенции 1968 года. Однако 44 страны требуют международное удостоверение.

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