В "Дії" временно не работают две важные услуги для водителей: что известно
В приложении "Дія" временно не работают две услуги для водителей - замена техпаспорта и перерегистрация транспортного средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
"Команда "Дії" вместе с коллегами из главного сервисного центра МВД работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу двух услуг", - отметили в пресс-службе.
Какие сервисы сейчас доступны в "Дії":
- замена или восстановление водительского;
- назначение или отмена надлежащего пользователя транспортного средства.
"Будем держать вас в курсе. Как только все заработает - сообщим вам первыми в наших соцсетях", - добавили в "Дії".
Приложение "Дія"
"Дія" - это единый государственный портал и мобильное приложение в Украине для предоставления электронных публичных услуг гражданам. Через "Дію" можно получать документы, оформлять помощь, подавать заявления и пользоваться цифровыми сервисами государства.
Мобильным приложением и порталом "Дія" пользуются около 21 млн украинцев.
Недавно мы сообщали, что через "Дію" можно открывать специальные счета и видеть все социальные выплаты. Обслуживание будет бесплатным.
Премьер-министр Юлия Свириденко ранее рассказывала, что"Дія.Картка" будет доступна в банках, которые сотрудничают с платформой "Дія", и со временем охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.