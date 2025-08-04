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В "Дії" временно не работают две важные услуги для водителей: что известно

Понедельник 04 августа 2025 22:11
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В "Дії" временно не работают две важные услуги для водителей: что известно Фото: в "Дії" временно не работают две важные услуги для водителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В приложении "Дія" временно не работают две услуги для водителей - замена техпаспорта и перерегистрация транспортного средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

"Команда "Дії" вместе с коллегами из главного сервисного центра МВД работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу двух услуг", - отметили в пресс-службе.

Какие сервисы сейчас доступны в "Дії":

  • замена или восстановление водительского;
  • назначение или отмена надлежащего пользователя транспортного средства.

"Будем держать вас в курсе. Как только все заработает - сообщим вам первыми в наших соцсетях", - добавили в "Дії".

Приложение "Дія"

"Дія" - это единый государственный портал и мобильное приложение в Украине для предоставления электронных публичных услуг гражданам. Через "Дію" можно получать документы, оформлять помощь, подавать заявления и пользоваться цифровыми сервисами государства.

Мобильным приложением и порталом "Дія" пользуются около 21 млн украинцев.

Недавно мы сообщали, что через "Дію" можно открывать специальные счета и видеть все социальные выплаты. Обслуживание будет бесплатным.

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее рассказывала, что"Дія.Картка" будет доступна в банках, которые сотрудничают с платформой "Дія", и со временем охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.

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