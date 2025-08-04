В "Дії" временно не работают две важные услуги для водителей: что известно

Фото: в "Дії" временно не работают две важные услуги для водителей (Виталий Носач, РБК-Украина)

В приложении "Дія" временно не работают две услуги для водителей - замена техпаспорта и перерегистрация транспортного средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

"Команда "Дії" вместе с коллегами из главного сервисного центра МВД работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу двух услуг", - отметили в пресс-службе. Какие сервисы сейчас доступны в "Дії": замена или восстановление водительского;

назначение или отмена надлежащего пользователя транспортного средства. "Будем держать вас в курсе. Как только все заработает - сообщим вам первыми в наших соцсетях", - добавили в "Дії".