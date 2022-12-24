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Когда праздновать Рождество - 25 декабря или 7 января? В "Дії" запустили новый опрос

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Суббота 24 декабря 2022 11:20
Когда праздновать Рождество - 25 декабря или 7 января? В "Дії" запустили новый опрос Фото: в "Дії" запустили новый опрос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В приложении "Дії запустили новый опрос. Украинцам предлагают ответить, какую дату празднования Рождества они предпочитают - 25 декабря или 7 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Министр культуры и информационной политики предложил провести в приложении опросы о дате празднования Рождества. Все больше украинцев встречают его 25 декабря. Так, как это делает большая часть мира. И так, как это было в 1918 году после провозглашения независимости Украинской Народной Республики", - написал он.

При этом также многие украинцы предпочитают старый стиль и празднуют Рождество 7 января.

Федоров призывает украинцев заходить в "Дія" и выбирать свой вариант празднования Рождества.

Напомним, среди украинцев существенно возросло количество поклонников празднования Рождества 25 декабря.

РБК-Украина также сообщало, из-за войны у украинцев не будет трех дополнительных выходных на рождественско-новогодние праздники.

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