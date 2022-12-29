Что ждет нарушителей комендантского часа на Новый год: ответ полиции

В этом году Новый год пройдет в условиях военного положения, в связи с которым почти по всей Украине был введен комендантский час . В Нацполиции рассказали, что будет ждать нарушителей комендантского часа в Новый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко для "Интерфакс-Украина".

Глава Нацполиции напомнил, что комендантский час устанавливают военные администрации и эти ограничения не отменяются из-за праздников. В настоящее время в каждом регионе Украины установлен свой период комендантского часа.

Клименко подчеркнул, что люди, нарушающая комендантский час, должны понимать, что их может остановить патруль для проверки личности, поэтому обязательно иметь при себе документы.

"Важно иметь с собой всегда документы. Если их не будет, то для установления личности гражданина могут доставить в подразделение полиции. Хотелось бы там оказаться в новогоднюю ночь? Не думаю", - сказал глава Нацполиции.

Он также объяснил, что полиция будет проводить проверку документов, однако при "обоснованной потребности" еще могут провести поверхностный осмотр граждан и автомобилей. По его словам, в случае если в процессе проверки окажется, что лицо подозревается в незаконной деятельности и есть законные основания, то его могут задержать.

"Если упростить, то если вы законопослушный гражданин/гражданка с документами и решил прогуляться в комендантский час, то вас могут проверить и отпустить с предупреждением. Если же нет документов или есть обоснованные сомнения в ваших намерениях, то есть риск новогоднюю ночь провести в подразделении полиции", - подытожил Клименко.