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В "Действии" завершился опрос о праздновании Рождества: какую дату выбрали украинцы

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Пятница 30 декабря 2022 12:42
В "Действии" завершился опрос о праздновании Рождества: какую дату выбрали украинцы Фото: у "Дії" завершился опрос о праздновании Рождества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В приложении "Дія" завершился опрос, в котором украинцы отвечали, какую дату празднования Рождества они предпочитают - 25 декабря или 7 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он отметил, что этот опрос стал одним из самых массовых. Более 1,5 млн человек приняли в нем участие.

Большинство украинцев поддержали дату празднования Рождества 25 декабря. Этот ответ набрал почти 60% голосов (903 265). А празднование 7 января выбрали 25% пользователей (390125).

Напомним, РБК-Украина также сообщало, из-за войны у украинцев не будет трех дополнительных выходных на новогодние праздники.

К тому же, в полиции рассказали, что ждет нарушителей комендантского часа на Новый год.

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