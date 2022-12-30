В "Действии" завершился опрос о праздновании Рождества: какую дату выбрали украинцы
В приложении "Дія" завершился опрос, в котором украинцы отвечали, какую дату празднования Рождества они предпочитают - 25 декабря или 7 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Он отметил, что этот опрос стал одним из самых массовых. Более 1,5 млн человек приняли в нем участие.
Большинство украинцев поддержали дату празднования Рождества 25 декабря. Этот ответ набрал почти 60% голосов (903 265). А празднование 7 января выбрали 25% пользователей (390125).
Напомним, РБК-Украина также сообщало, из-за войны у украинцев не будет трех дополнительных выходных на новогодние праздники.
К тому же, в полиции рассказали, что ждет нарушителей комендантского часа на Новый год.
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