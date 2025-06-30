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В "Дії" появилась замена техпаспорта онлайн: как это работает

Понедельник 30 июня 2025 16:49
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В "Дії" появилась замена техпаспорта онлайн: как это работает Иллюстративное фото: в "Дію" добавили замену техпаспорта (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы теперь могут поменять техпаспорт в приложении "Дія". Для этого необходимо выполнить несколько шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

"Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, сменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дії", - отметил Федоров.

По его словам, для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

  • зайти в раздел "Сервіси", "Водієві", "Заміна техпаспорта" в "Дії";
  • подписать заявление;
  • указать удобный способ доставки - отделение или курьер "Укрпочты".

По словам министра, услуга доступна, если:

  • вам 18 или больше лет;
  • у "Дії" есть налоговый номер (РНОКПП);
  • имеете биометрический документ в "Дії": паспорт или вид на жительство;
  • вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.

Новая услуга в "Дії"

Напомним, ранее стало известно, что в "Дію" добавят возможность получить выписку о несудимости с апостилем.

В приложении уже запустили бета-тестирование такой услуги.

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