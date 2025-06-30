У "Дії" з'явилася заміна техпаспорта онлайн: як це працює

Українці тепер можуть поміняти техпаспорт у застосунку "Дія". Для цього необхідно виконати кілька кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

"Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки або просто хочете перейти на цифровий формат - усе можна зробити онлайн у "Дії", - зазначив Федоров.

За його словами, для того, щоб скористатися послугою, необхідно:

зайти в розділ "Сервіси", "Водієві", "Заміна техпаспорта" в "Дії";

підписати заяву;

вказати зручний спосіб доставки - відділення або кур'єр "Укрпошти".

За словами міністра, послуга доступна, якщо: