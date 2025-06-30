У "Дії" з'явилася заміна техпаспорта онлайн: як це працює
Українці тепер можуть поміняти техпаспорт у застосунку "Дія". Для цього необхідно виконати кілька кроків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
"Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки або просто хочете перейти на цифровий формат - усе можна зробити онлайн у "Дії", - зазначив Федоров.
За його словами, для того, щоб скористатися послугою, необхідно:
- зайти в розділ "Сервіси", "Водієві", "Заміна техпаспорта" в "Дії";
- підписати заяву;
- вказати зручний спосіб доставки - відділення або кур'єр "Укрпошти".
За словами міністра, послуга доступна, якщо:
- вам 18 або більше років;
- у "Дії" є податковий номер (РНОКПП);
- маєте біометричний документ у "Дії": паспорт або посвідку на проживання;
- ви власник авто і маєте свідоцтво про реєстрацію.
Нова послуга в "Дії"
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в "Дію" додадуть можливість отримати виписку про несудимість з апостилем.
У застосунку вже запустили бета-тестування такої послуги.
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