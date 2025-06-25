В "Дії" появится новая услуга: как заказать выписку о несудимости с апостилем онлайн

Украинцы смогут получить выписку о несудимости с апостилем онлайн без поездок в Киев или обращения к посредникам. В "Дії" началось бета-тестирование новой цифровой услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії" .

Нововведение особенно актуально для тех, кто планирует трудоустройство за рубежом, оформляет визу или подает документы в иностранные учреждения. Услуга реализована совместно Министерством цифровой трансформации и Министерством внутренних дел.

Что нужно для участия в бета-тесте:

верифицированный РНОКПП (идентификационный код),

внутренний или заграничный паспорт в "Дії",

зарегистрированное место жительства.

После заказа оригинал выписки с апостилем будет доставлен по почте.

Записаться на тестирование можно по ссылке: diia.gov.ua.



Как записаться на бета-тестирование выписки о несудимости с апостилем в "Дії" (скриншот РБК-Украина)

В "Дії" обещают, что украинцы получат максимально удобный сервис - без всяких очередей и лишних затрат.