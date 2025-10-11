В "Дії" временно исчезнут две услуги для водителей: когда снова заработают

Фото: в Дії временно не будут работать некоторые услуги для авто (Виталий Носач, РБК-Украина)

В приложении "Дія" временно приостановят ряд услуг для водителей. Речь идет о замене техпаспорта, покупке и продаже авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Из-за нового тарифа на бланки изменится стоимость некоторых водительских услуг, а именно: замена техпаспорта,

перерегистрация авто. "Сервисному центру МВД нужно время, чтобы подготовиться к изменениям, поэтому эти услуги в "Дії" будут временно недоступны с 13 октября", - пояснили в компании.