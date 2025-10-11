У "Дії" тимчасово зникнуть дві послуги для водіїв: коли знову запрацюють
У застосунку "Дія" тимчасово призупинять низку послуг для водіїв. Йдеться про заміну техпаспорта, купівлю та продаж авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме:
- заміна техпаспорта,
- перереєстрація авто.
"Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до змін, тому ці послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня", - пояснили в компанії.
Нагадаємо, раніше уряд дозволив запуск нових водійських послуг у "Дії". Українці отримають змогу бронювати та закріплювати номерні знаки за авто онлайн, без відвідування Сервісних центрів МВС.
Зазначимо, в Україні також запрацював Telegram-чатбот "Цифровий Михайло Федоров", який спілкується з українцями від імені міністра цифрової трансформації.
Після старту він представляється цифровим двійником Федорова та пропонує обговорити "Дію", цифрові сервіси, електронне урядування та питання, що стосуються цифрової трансформації.