У "Дії" тимчасово зникнуть дві послуги для водіїв: коли знову запрацюють

Фото: у Дії тимчасово не працюватимуть деякі послуги для авто (Віталій Носач, РБК-Україна)

У застосунку "Дія" тимчасово призупинять низку послуг для водіїв. Йдеться про заміну техпаспорта, купівлю та продаж авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме: заміна техпаспорта,

перереєстрація авто. "Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до змін, тому ці послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня", - пояснили в компанії.