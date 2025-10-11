ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У "Дії" тимчасово зникнуть дві послуги для водіїв: коли знову запрацюють

Україна, Субота 11 жовтня 2025 13:11
UA EN RU
У "Дії" тимчасово зникнуть дві послуги для водіїв: коли знову запрацюють Фото: у Дії тимчасово не працюватимуть деякі послуги для авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У застосунку "Дія" тимчасово призупинять низку послуг для водіїв. Йдеться про заміну техпаспорта, купівлю та продаж авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме:

  • заміна техпаспорта,
  • перереєстрація авто.

"Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до змін, тому ці послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня", - пояснили в компанії.

Нагадаємо, раніше уряд дозволив запуск нових водійських послуг у "Дії". Українці отримають змогу бронювати та закріплювати номерні знаки за авто онлайн, без відвідування Сервісних центрів МВС.

Зазначимо, в Україні також запрацював Telegram-чатбот "Цифровий Михайло Федоров", який спілкується з українцями від імені міністра цифрової трансформації.

Після старту він представляється цифровим двійником Федорова та пропонує обговорити "Дію", цифрові сервіси, електронне урядування та питання, що стосуються цифрової трансформації.

Дія Водії
