ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Не только граждане. Кто еще может рассчитывать на возмещение от России - комментарий ОП

20:34 29.04.2026 Ср
3 мин
Украина хочет расширить сроки для получения репараций от России
aimg Юрий Дощатов
Не только граждане. Кто еще может рассчитывать на возмещение от России - комментарий ОП Фото: Ирина Мудра, заместитель руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)

С сегодняшнего дня не только граждане, но и представители бизнеса и государственные учреждения могут подавать заявления в Международный реестр убытков, нанесенных агрессией РФ против Украины.

Об этом РБК-Украина сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

До сих пор заявления на возмещение могли подавать только граждане по 16 категориям. С 29 апреля в Реестр убытков добавлено пять новых категорий, которые позволят подавать заявки на возмещение юридическим лицам, государственным и коммунальным предприятиям, органам власти, общинам за:

  • повреждение, уничтожение или потерю активов;
  • потерю прибыли от таких активов;
  • полную потерю бизнеса;
  • другие прямые расходы, связанные с такими потерями.

"Вся информация об убытках фиксируется в международно признанной системе - с доказательной базой, которая будет иметь реальный юридический вес", - отметила Мудрая в комментарии изданию.

Всего в ближайшие месяцы количество категорий увеличится до 43-х. Будут новые для всех категорий - и для бизнеса, и для государственных учреждений и для физических лиц.

Все заявки подаются через платформу "Дія".

Государственные учреждения и бизнес с сегодняшнего дня могут подавать заявки на возмещение убытков за критическую и некритическую инфраструктуру.

Юридические лица, как частные, так и государственные, кроме инфраструктуры, могут рассчитывать на возмещение за повреждение, уничтожение или потерю любого актива, будь то недвижимое или движимое имущество.

"Но это не о повреждении или уничтожении жилого или нежилого недвижимого имущества, которое не связано с убытками бизнеса. К тому же, для недвижимого имущества планируется открыть дополнительные категории", - сообщила Мудрая.

По ее словам, чтобы точно понимать, о чем идет речь, какие доказательства подавать, какую информацию предоставлять, как ее заполнять, можно зайти на сайт реестра убытков или на платформу "Дія". Там есть подробные инструкции, как и куда подавать данные.

Она надеется, что поскольку "Дія" уже настроена для приема заявлений от юридических лиц, их количество значительно увеличится.

Заявки можно подавать на возмещение убытков, которые возникли с 24 февраля 2022 года.

"Но мы сейчас ведем разговоры с партнерами, чтобы расширить временные рамки для таких убытков начиная с 2014 года. По меньшей мере с 20 февраля 2014 года", - сказала Мудрая.

Критерии для внесения в реестр четко определены. Убытки, ущерб, повреждения, потери должны быть причинены с 24 февраля 2022 года на территории Украины в результате российской агрессии против Украины.

"То есть эти три ключевых критерия должны быть соблюдены. Если кто-то захочет подать уничтоженное здание, скажем, от пожара, который не имеет отношения к военным атакам, или чего-то другого, то заявка, - отметила Мудрая, - принята не будет".

По масштабу утраченных или поврежденных объектов и бизнесов никаких ограничений нет. Главное, чтобы все было зарегистрировано в соответствии с украинским законодательством.

Мудрая отметила, что на сайте реестра есть достаточно детализированные инструкции, которые просты в пользовании.

"Там все четко расписано, какую информацию подавать, куда ее загружать и все остальное", - заверила представительница ОП.

По информации РБК-Украина, первые заявления по новым категориям уже начали поступать в Реестр убытков. Подать заявление можно здесь.

Напомним, в марте на портале "Дія" запустили бета-тестирование новой услуги, которая позволяет юридическим лицам фиксировать потерю контроля над имуществом на временно оккупированных территориях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская Федерация Офис президента Война в Украине Дия
Новости
Аналитика
