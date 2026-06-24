В "Дії" новые категории для выплат пострадавшим от агрессии РФ

Международный Реестр ущерба открыл новые категории для подачи заявлений через портал "Дія". Теперь украинцы могут претендовать на выплаты моральных страданий, потерю доступа к медицинской помощи и прерванное обучение детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Юридический советник ВПЛ.
Теперь категорий больше. Для людей, переживших нарушение прав человека или законов войны, создали отдельную категорию А2.10. Она охватывает случаи, ранее не подпадавшие под ни один раздел Реестра.
Важный момент: здесь речь идет исключительно о моральном вреде и душевной боли. Если война повлекла за собой и материальные потери, их нужно указывать отдельно - это разные заявления.
Категория А3.7 стала одной из самых масштабных. Она касается широкого круга экономических потерь. Подать заявление можно в следующих случаях:
Если вы потеряли деньги из-за войны и не видите своей ситуации в других списках, выбирайте именно этот раздел. Он универсален.
Категория А4.1 создана для тех, кто не смог получить лечение. Это касается случаев, когда больницу разрушили или до нее невозможно было доехать.
Отсутствие нужных медикаментов или врачей также есть основание для обращения. Если ваше здоровье ухудшилось, вы имеете право на возмещение. Дополнительные расходы на реабилитацию тоже включаются в заявление.
Новая категория А4.2 касается потери доступа к образованию. Она работает, если школа или университет были разрушены или оказались в оккупации.
Боевые действия часто делают обучение невозможным. Подавать заявления за несовершеннолетних могут родители или официальные опекуны. Это касается и случаев официальных запретов, введенных из-за войны.
Местные органы самоуправления теперь имеют право заявлять об экологическом вреде и уничтожении культурного наследия. Это касается и хищения природных ресурсов на оккупированных землях.
Бизнес получил право на компенсацию расходов по:
Для жителей прифронтовых зон процедуру упростили. Теперь для подтверждения разрушений жилья можно использовать акты дистанционного обследования. Это важно там, где из-за обстрелов физически невозможно провести осмотр комиссией.
Все заявления представляются через портал "Дія" с помощью электронной подписи. Новые разделы будут отображаться в меню поэтапно. Не стоит беспокоиться, если нужная категория еще недоступна.
Система подключается к государственным реестрам постепенно, чтобы обеспечить точность данных. Гражданам советуют готовить все имеющиеся документы заранее.
Для ветеранов существенно изменили условия программы "єОселя". Для них ставка по ипотечным кредитам составит 3%, а разницу будет компенсировать государство.
Также в Украине расширят поддержку переселенцев и гарантируют жилье детским домам семейного типа. В частности, Кабмин увеличил до 90 дней срок выплаты компенсаций заведениям, размещающим у себя ВПЛ.
Ранее РБК-Украина писала, что ветераны в Украине теперь могут добавить электронное удостоверение в приложение "Дія" сразу после подтверждения статуса в Едином государственном реестре ветеранов войны, не дожидаясь получения бумажного документа.