В Украине расширят поддержку переселенцев и гарантируют жилье детским домам

Кабинет министров Украины увеличил сроки предоставления компенсаций заведениям, которые размещают переселенцев без документов. Кроме того, государственную поддержку получат детские дома семейного типа (ДДСТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Приоритет при распределении средств будет предоставляться семьям, которые вынужденно эвакуировались из-за войны, полностью потеряли собственный дом, которые сейчас возвращаются в Украину из-за границы.

Прежде всего финансовую помощь направят на поддержку наиболее уязвимых категорий семей .

В Государственном бюджете на 2026 год на эти цели заложено 833 млн гривен.

Параллельно Правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета для обеспечения жильем детских домов семейного типа (ДДСТ).

По ее словам, Кабинет министров Украины принял решение увеличить срок предоставления компенсации учреждениям , которые размещают внутренне перемещенных лиц, которые из-за боевых действий потеряли свои документы.

Поддержка переселенцев

Напомним, 1 июня 2026 года завершился срок подачи заявлений на назначение помощи на проживание для отдельных категорий переселенцев.

РБК-Украина писало, кто из ВПЛ мог потерять выплаты за прошлые месяцы и как нужно было поторопиться детям и нетрудоспособным гражданам, чтобы вернуть средства за предыдущий период.

Кроме того, с 1 мая в Украине стартовал новый этап государственной программы "еВідновлення" для внутренне перемещенных лиц, чья недвижимость осталась на временно оккупированных территориях.

В частности, украинские защитники со статусом УБД и лица с инвалидностью вследствие войны получили возможность забронировать средства на приобретение нового жилья через приложение "Дія".

На финансирование этого компонента правительство направило 6,6 миллиарда гривен, что позволит обеспечить домами около 3,3 тысячи семей. Сумма одного жилищного ваучера составляет 2 миллиона гривен, а воспользоваться им можно в течение 5 лет.