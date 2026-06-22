Ипотека под 3% и больше квадратов: для ветеранов существенно изменили условия программы "єОселя"

Ветераны войны и семьи погибших защитников получат новые льготы в рамках государственной программы "єОселя". Для них ставка по ипотечным кредитам составит 3%, а разницу компенсирует государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко .

Главное: Льготная ставка под 3%: Кабинет Министров утвердил масштабные изменения в программе "єОселя", которые вступят в силу через месяц. Для ветеранов войны и семей погибших защитников ставка по ипотеке составит 3% в течение первых 10 лет.

Кабинет Министров утвердил масштабные изменения в программе "єОселя", которые вступят в силу через месяц. Для ветеранов войны и семей погибших защитников ставка по ипотеке составит 3% в течение первых 10 лет. Новые лимиты площади жилья: Правительство пересмотрело максимальные нормы площади недвижимости для льготного кредитования.

Правительство пересмотрело максимальные нормы площади недвижимости для льготного кредитования. Сторонние поручители: Отныне банки при оценке платежеспособности смогут учитывать доходы поручителей, не являющихся членами семьи заявителя.

Отныне банки при оценке платежеспособности смогут учитывать доходы поручителей, не являющихся членами семьи заявителя. Упрощенная проверка: При расчете состава семьи теперь будут учитываться дети в возрасте до 21 года.

По ее словам, правительство утвердило изменения в программе, которые вступят в силу уже через месяц.

Согласно новым правилам, государство будет компенсировать ветеранам и семьям погибших героев процентную ставку до 3% в течение первых десяти лет пользования кредитом. Начиная с 11-го года ставка составит 6%.

Изменятся нормы площади жилья

Также правительство пересмотрело требования к максимальной площади жилья, которое можно приобрести по программе.

Для квартир установлены следующие нормы:

52,5 кв. м для одного человека;

для одного человека; 73,5 кв. м для семьи из двух или трех человек;

для семьи из двух или трех человек; дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но не более 115,5 кв. м.

Для частных домов предусмотрены следующие лимиты:

62,5 кв. м для одного человека;

для одного человека; 83,5 кв. м для семьи из двух или трех человек;

для семьи из двух или трех человек; дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 кв. м.

Кто еще сможет помочь получить кредит

Кроме того, правительство обновило подход к определению состава семьи. Отныне при участии в программе будут учитываться дети в возрасте до 21 года.

Также детализирован механизм поручительства. При оценке платежеспособности банки смогут учитывать поручителей, не являющихся членами семьи заявителя.

Вводится и новый инструмент - имущественный поручитель. Такое лицо сможет предоставить собственное жилье или имущественные права в качестве дополнительного обеспечения по кредиту. При этом его ответственность будет ограничена стоимостью переданного имущества.

Кроме того, с согласия заемщика, членов его семьи и поручителей "Укрфинжитло" сможет получать необходимые данные для проверки доходов и платежеспособности через государственные реестры.

Подать заявку на участие в программе и ознакомиться с ее условиями можно через портал "Дия".