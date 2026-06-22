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Ипотека под 3% и больше квадратов: для ветеранов существенно изменили условия программы "єОселя"

21:35 22.06.2026 Пн
3 мин
Сколько квадратных метров теперь разрешат приобрести на одного человека?
aimg Татьяна Веремеева
Ипотека под 3% и больше квадратов: для ветеранов существенно изменили условия программы "єОселя" Фото: Правительство обновило условия программы "єОселя" для военнослужащих (freepik.com)
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Ветераны войны и семьи погибших защитников получат новые льготы в рамках государственной программы "єОселя". Для них ставка по ипотечным кредитам составит 3%, а разницу компенсирует государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Главное:

  • Льготная ставка под 3%: Кабинет Министров утвердил масштабные изменения в программе "єОселя", которые вступят в силу через месяц. Для ветеранов войны и семей погибших защитников ставка по ипотеке составит 3% в течение первых 10 лет.
  • Новые лимиты площади жилья: Правительство пересмотрело максимальные нормы площади недвижимости для льготного кредитования.
  • Сторонние поручители: Отныне банки при оценке платежеспособности смогут учитывать доходы поручителей, не являющихся членами семьи заявителя.
  • Упрощенная проверка: При расчете состава семьи теперь будут учитываться дети в возрасте до 21 года.

По ее словам, правительство утвердило изменения в программе, которые вступят в силу уже через месяц.

Согласно новым правилам, государство будет компенсировать ветеранам и семьям погибших героев процентную ставку до 3% в течение первых десяти лет пользования кредитом. Начиная с 11-го года ставка составит 6%.

Изменятся нормы площади жилья

Также правительство пересмотрело требования к максимальной площади жилья, которое можно приобрести по программе.

Для квартир установлены следующие нормы:

  • 52,5 кв. м для одного человека;
  • 73,5 кв. м для семьи из двух или трех человек;
  • дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но не более 115,5 кв. м.

Для частных домов предусмотрены следующие лимиты:

  • 62,5 кв. м для одного человека;
  • 83,5 кв. м для семьи из двух или трех человек;
  • дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 кв. м.

Кто еще сможет помочь получить кредит

Кроме того, правительство обновило подход к определению состава семьи. Отныне при участии в программе будут учитываться дети в возрасте до 21 года.

Также детализирован механизм поручительства. При оценке платежеспособности банки смогут учитывать поручителей, не являющихся членами семьи заявителя.

Вводится и новый инструмент - имущественный поручитель. Такое лицо сможет предоставить собственное жилье или имущественные права в качестве дополнительного обеспечения по кредиту. При этом его ответственность будет ограничена стоимостью переданного имущества.

Кроме того, с согласия заемщика, членов его семьи и поручителей "Укрфинжитло" сможет получать необходимые данные для проверки доходов и платежеспособности через государственные реестры.

Подать заявку на участие в программе и ознакомиться с ее условиями можно через портал "Дия".

Ранее РБК-Украина сообщало, что мобилизованные военнослужащие получили право оформлять ипотеку по программе "єОселя" под льготную ставку 3% годовых вместо 7%. Правительство приравняло их условия к условиям военнослужащих-контрактников, а также установило ограничения на площадь жилья, которое можно приобрести в рамках программы.

Также мы писали, какие жилищные льготы и компенсации доступны ветеранам в 2026 году. Речь идет о 75%-ной скидке на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсации аренды для ветеранов, не имеющих собственного жилья, а также денежной помощи на покупку жилья для отдельных категорий защитников, в частности лиц с инвалидностью вследствие войны, ВПЛ и семей погибших военных.

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