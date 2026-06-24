У "Дії" нові категорії для виплат постраждалим від агресії РФ

Тепер категорій більше. Для людей, які пережили порушення прав людини або законів війни, створили окрему категорію А2.10. Вона охоплює випадки, які раніше не підпадали під жоден розділ Реєстру.

Важливий момент: тут йдеться виключно про моральну шкоду та душевний біль. Якщо війна спричинила ще й матеріальні втрати, їх потрібно вказувати окремо - це різні заяви.

Компенсація за авто та бізнес

Категорія А3.7 стала однією з наймасштабніших. Вона стосується широкого кола економічних втрат. Подати заяву можна у таких випадках:

втрата фінансового забезпечення через смерть, полон або депортацію близької людини;

витрати на поховання або пошук тіла загиблого;

пошкодження чи втрата цінного майна, наприклад, автомобіля або культурних цінностей;

збитки підприємців (ФОП) через евакуацію бізнесу або знищення активів.

Якщо ви втратили кошти через війну і не бачите своєї ситуації в інших списках, обирайте саме цей розділ. Він універсальний.

Доступ до медицини

Категорія А4.1 створена для тих, хто не зміг отримати лікування. Це стосується випадків, коли лікарню зруйнували або до неї неможливо було доїхати.

Відсутність потрібних медикаментів чи лікарів також є підставою для звернення. Якщо через це ваше здоров’я погіршилося, ви маєте право на відшкодування. Додаткові витрати на реабілітацію теж включаються до заяви.

Освіта та перенавчання

Нова категорія А4.2 стосується втрати доступу до освіти. Вона працює, якщо школа чи університет були зруйновані або опинилися в окупації.

Бойові дії часто роблять навчання неможливим. Подавати заяви за неповнолітніх можуть батьки або офіційні опікуни. Це стосується і випадків офіційних заборон, що були запроваджені через війну.

Можливості для громад та бізнесу

Місцеві органи самоврядування тепер мають право заявляти про екологічну шкоду та знищення культурної спадщини. Це стосується і розкрадання природних ресурсів на окупованих землях.

Бізнес отримав право на компенсацію витрат за:

релокацію потужностей у безпечні регіони;

допомогу працівникам та їхнім родинам;

втрату культурних цінностей компанії.

Для жителів прифронтових зон процедуру спростили. Тепер для підтвердження руйнувань житла можна використовувати акти дистанційного обстеження. Це важливо там, де через обстріли фізично неможливо провести огляд комісією.

Як подати заявку через "Дія"

Усі заяви подаються через портал "Дія" за допомогою електронного підпису. Нові розділи з'являтимуться в меню поетапно. Не варто хвилюватися, якщо потрібна категорія ще недоступна.

Систему підключають до державних реєстрів поступово, щоб забезпечити точність даних. Громадянам радять готувати всі наявні документи заздалегідь.