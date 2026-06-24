У "Дії" нові категорії для виплат постраждалим від агресії РФ

Міжнародний Реєстр збитків відкрив нові категорії для подання заяв через портал "Дія". Тепер українці можуть претендувати на виплати за моральні страждання, втрату доступу до медичної допомоги та перерване навчання дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Юридичний порадник ВПО.
Тепер категорій більше. Для людей, які пережили порушення прав людини або законів війни, створили окрему категорію А2.10. Вона охоплює випадки, які раніше не підпадали під жоден розділ Реєстру.
Важливий момент: тут йдеться виключно про моральну шкоду та душевний біль. Якщо війна спричинила ще й матеріальні втрати, їх потрібно вказувати окремо - це різні заяви.
Категорія А3.7 стала однією з наймасштабніших. Вона стосується широкого кола економічних втрат. Подати заяву можна у таких випадках:
Якщо ви втратили кошти через війну і не бачите своєї ситуації в інших списках, обирайте саме цей розділ. Він універсальний.
Категорія А4.1 створена для тих, хто не зміг отримати лікування. Це стосується випадків, коли лікарню зруйнували або до неї неможливо було доїхати.
Відсутність потрібних медикаментів чи лікарів також є підставою для звернення. Якщо через це ваше здоров’я погіршилося, ви маєте право на відшкодування. Додаткові витрати на реабілітацію теж включаються до заяви.
Нова категорія А4.2 стосується втрати доступу до освіти. Вона працює, якщо школа чи університет були зруйновані або опинилися в окупації.
Бойові дії часто роблять навчання неможливим. Подавати заяви за неповнолітніх можуть батьки або офіційні опікуни. Це стосується і випадків офіційних заборон, що були запроваджені через війну.
Місцеві органи самоврядування тепер мають право заявляти про екологічну шкоду та знищення культурної спадщини. Це стосується і розкрадання природних ресурсів на окупованих землях.
Бізнес отримав право на компенсацію витрат за:
Для жителів прифронтових зон процедуру спростили. Тепер для підтвердження руйнувань житла можна використовувати акти дистанційного обстеження. Це важливо там, де через обстріли фізично неможливо провести огляд комісією.
Усі заяви подаються через портал "Дія" за допомогою електронного підпису. Нові розділи з'являтимуться в меню поетапно. Не варто хвилюватися, якщо потрібна категорія ще недоступна.
Систему підключають до державних реєстрів поступово, щоб забезпечити точність даних. Громадянам радять готувати всі наявні документи заздалегідь.
Для ветеранів суттєво змінили умови програми "єОселя". Для них ставка за іпотечними кредитами становитиме 3%, а різницю компенсуватиме держава.
Також в Україні розширять підтримку переселенців та гарантують житло дитячим будинкам сімейного типу. Зокрема, Кабмін збільшив до 90 днів термін виплати компенсацій закладам, які розміщують у себе ВПО.
Раніше РБК-Україна писало, що ветерани в Україні тепер можуть додати електронне посвідчення у застосунок "Дія" одразу після підтвердження статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, не чекаючи отримання паперового документа.