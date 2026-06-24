В "Дії" новые категории для выплат пострадавшим от агрессии РФ

Международный Реестр ущерба открыл новые категории для подачи заявлений через портал "Дія". Теперь украинцы могут претендовать на выплаты моральных страданий, потерю доступа к медицинской помощи и прерванное обучение детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Юридический советник ВПЛ .

Теперь категорий больше. Для людей, переживших нарушение прав человека или законов войны, создали отдельную категорию А2.10. Она охватывает случаи, ранее не подпадавшие под ни один раздел Реестра.

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Важный момент: здесь речь идет исключительно о моральном вреде и душевной боли. Если война повлекла за собой и материальные потери, их нужно указывать отдельно - это разные заявления.

Компенсация за авто и бизнес

Категория А3.7 стала одной из самых масштабных. Она касается широкого круга экономических потерь. Подать заявление можно в следующих случаях:

потеря финансового обеспечения из-за смерти, пленения или депортации близкого человека;

расходы на погребение или поиск тела погибшего;

повреждение или потеря ценного имущества, например автомобиля или культурных ценностей;

убытки предпринимателей (ФЛП) из-за эвакуации бизнеса или уничтожения активов.

Если вы потеряли деньги из-за войны и не видите своей ситуации в других списках, выбирайте именно этот раздел. Он универсален.

Доступ к медицине

Категория А4.1 создана для тех, кто не смог получить лечение. Это касается случаев, когда больницу разрушили или до нее невозможно было доехать.

Отсутствие нужных медикаментов или врачей также есть основание для обращения. Если ваше здоровье ухудшилось, вы имеете право на возмещение. Дополнительные расходы на реабилитацию тоже включаются в заявление.

Образование и переобучение

Новая категория А4.2 касается потери доступа к образованию. Она работает, если школа или университет были разрушены или оказались в оккупации.

Боевые действия часто делают обучение невозможным. Подавать заявления за несовершеннолетних могут родители или официальные опекуны. Это касается и случаев официальных запретов, введенных из-за войны.

Возможности для общин и бизнеса

Местные органы самоуправления теперь имеют право заявлять об экологическом вреде и уничтожении культурного наследия. Это касается и хищения природных ресурсов на оккупированных землях.

Бизнес получил право на компенсацию расходов по:

релокацию мощностей в безопасные регионы;

помощь работникам и их семьям;

утрату культурных ценностей компании.

Для жителей прифронтовых зон процедуру упростили. Теперь для подтверждения разрушений жилья можно использовать акты дистанционного обследования. Это важно там, где из-за обстрелов физически невозможно провести осмотр комиссией.

Как подать заявку через "Дія"

Все заявления представляются через портал "Дія" с помощью электронной подписи. Новые разделы будут отображаться в меню поэтапно. Не стоит беспокоиться, если нужная категория еще недоступна.

Система подключается к государственным реестрам постепенно, чтобы обеспечить точность данных. Гражданам советуют готовить все имеющиеся документы заранее.