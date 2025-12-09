У "Дії" можна буде поскаржитися на неправильну парковку: що відомо

У застосунку "Дія" може з’явитися новий сервіс, який дозволить українцям фіксувати порушення правил паркування за допомогою фото та геолокації. Відповідне рішення розробила команда фіналістів першого державного хакатону Diia.AIContest.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України .

Що відомо про сервіс

За даними Мінцифри, друге місце в хакатоні посіла команда ДіАІ, яка представила інструмент для фіксації неправильного паркування. Користувач зможе зробити фото порушення вулицею, зазначити геолокацію - і надіслати інформацію через "Дію".

У відомстві зазначають, що це допоможе:

зменшити кількість заторів;

збільшити доступність паркомісць, зокрема для людей з інвалідністю;

покращити культуру паркування у містах.

Що відомо про хакатон

Хакатон Diia.AIContest Мінцифра провела спільно з EPAM Ukraine та WINWIN AI Center of Excellence. Участь у ньому взяли 270 заявників, а до фіналу вийшли 10 команд з найкращими прототипами.

Три переможці отримали гранти загальною сумою 8 000 доларів, а головне - можливість інтегрувати свої сервіси у держзастосунок.

Перше місце дісталося команді команда "Роль ллмок переоцінена", яка створила AI-перекладач для офіційного затвердження документів. Третє місце - команді ShiftWave AI, яка представила AI-конструктор юридичних документів.

Команди протягом трьох тижнів працювали над ШІ-рішеннями для екосистеми "Дія", проходили навчання від експертів EPAM та AWS.