Парковка на газоне или тротуаре: какие штрафы ждут нарушителей

В современном городе пространство - это общее благо, которым ежедневно пользуются все жители. Парковка на газонах или тротуарах - вопрос не только соблюдения правил, но и уважения к окружающей среде и людям.

О том, какое наказание предусмотрено за такие нарушения, в комментарии РБК-Украина рассказала юрист адвокатского объединения "Дикси Лекс" Ирина Степаненко .

Что запрещено правилами

По словам Ирины Степаненко, законодательство четко регламентирует ограничения по парковке. В соответствии с п. 15.10 правил дорожного движения (ПДД) в редакции 2025 года стоянка транспортных средств запрещена:

на газонах;

на тротуарах (кроме специально определенных мест);

для легковых авто и мотоциклов на тротуарах, если для пешеходов остается менее 2 метров прохода.

В жилой зоне разрешено парковаться только в специально отведенных местах, без препятствий для движения пешеходов и проезда спецтранспорта.

Она отмечает, что согласно ПДД стоянка - это прекращение движения транспортного средства на время, большее чем 5 минут, по причинам, не связанным с необходимостью выполнения требований настоящих Правил, посадкой или высадкой пассажиров, загрузкой или разгрузкой груза.

Также юрист объяснила, что согласно правилам, газон - это участок с дерновым покровом, засеянный специальными травами, а тротуар - элемент дороги, предназначенный исключительно для движения пешеходов.

Какой штраф грозит водителям

Как пояснила Степаненко, за нарушение правил стоянки, в том числе за парковку на газоне или тротуаре, предусмотрен штраф в размере 340 гривен в соответствии с частью 1 статьи 122 КУоАП.

Как фиксируются нарушения

Фиксация может осуществляться с помощью фото- или видеосъемки. В таком случае должностное лицо уполномоченного подразделения Национальной полиции обязано разместить на лобовом стекле транспортного средства копию постановления о штрафе, даже без присутствия водителя. Информация о нарушении вносится в Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

"Парковка на газоне или тротуаре - это не только нарушение правил дорожного движения, но и создание реальной угрозы для безопасности пешеходов, особенно людей с ограниченной мобильностью, детей и лиц с колясками", - отмечает Ирина Степаненко и призывает водителей выбирать только разрешенные места для стоянки.