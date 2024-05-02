За "популярное" нарушение водители могут остаться без квартир и зарплат

Нарушение правил парковки в городе является одним из самых "популярных" для водителей. За это грозит штраф, неуплата которого может обернуться такими неприятностями, как арест имущества, квартиры или части заработной платы.

При подготовке материала использовались выдержки из правил дорожного движения, Кодекса об административных правонарушениях и постановление Кабмина №855.

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Где запрещена остановка и парковка

Остановка и парковка транспортных средств регулируется правилами дорожного движения. Остановка - прекращение движение до 5 минут. Например, для посадки или высадки пассажиров, загрузки/выгрузки вещей. Остановка свыше 5 минут уже считается стоянкой.

Нельзя останавливаться и парковаться на железнодорожном переезде, трамвайных путях, в тоннелях, на мостах и под ними. Также запрещена остановка в местах, где автомобиль закрывает светофор или дорожные знаки, и на расстоянии менее 3 метров от разделительной полосы, сплошной линии разметки.

Парковка в непредназначенных для этого локациях также считается поводом для штрафа. Нельзя парковаться:

если есть запрещающий знак

на тротуаре - кроме мотоциклов и легковых авто (должно оставаться 2 метра для пешеходов)

на газонах и велодорожках

на трассах за городом ближе 100 метров до поворота

на местах, где транспорт мешает другим автомобилям или пешеходам

Особое внимание следует обращать на дистанцию, поскольку неправильной считается парковка ближе, чем:

5 метров до мусорных контейнеров

10 метров до выезда с прилегающей территории, перекрестка, пешеходного перехода, места проведения дорожных работ

30 метров до остановки пассажирского транспорта

50 метров до железнодорожного переезда

Штрафы за неправильную парковку

В большинстве описанных случаях штраф составляет 15 необлагаемых минимальных доходов. На сегодня это 255 гривен, при повторных нарушениях - до 680 гривен.

При этом штрафы формируются исходя из того, в каком месте припарковался водитель. Если авто оставили не по правилам знаков дорожного движения - 340 гривен. А если создается препятствие или угроза другим участникам движения - до 680 гривен.

Парковка на месте для лиц с инвалидностью грозит штрафом в размере от 1020 до 1700 гривен. Если на авто нет знака, что им управляет лицо с инвалидностью, должны быть подтверждающие документы у водителя или одного из пассажиров. За такое нарушение привлечь к ответственности может только работник полиции.

Отметим, часто водители бензиновых или дизельных авто паркуются на месте для электромобилей. За это предусмотрен штраф от 340 до 510 гривен.

Штрафы за неоплаченную парковку

На платных городских парковках необходимо оплатить стоянку, если автомобиль стоит более 10 минут. Нарушение грозит штрафом в размере 20 кратной часовой парковочной стоимости. Сумма зависит от стоимости парковки, установленной в конкретном городе. Например, если час стоит 10 гривен, то придется заплатить штраф 200 гривен.

В таких случаях инспекторы оставляют сообщение о составлении протокола под дворником на лобовом стекле. Само постановление позже направляется по адресу прописки владельца автомобиля.

Штраф может выписывать как сотрудник полиции, так и инспектор муниципальной службы парковки. В городах чаще всего этим занимаются именно инспекторы. Нарушение необходимо оплатить в срок до 30 дней. Если оплатить парковочный штраф или штраф с камер фото- и видеофиксации в течение 10 дней, водитель получает скидку 50%.

Важно. Запрещено платить за парковку непосредственно инспектору. Оплата проводится через паркомат, платежные системы или специальные сервисы. Например, в Киеве это можно сделать через приложение "Киев Цифровой".

Что будет, если не оплатить штраф

Кажется, небольшой размер штрафа не может привести к серьезным последствиям. Но это не так, поскольку, если затянуть с оплатой, к водителю применяются более жесткие санкции.

После выписки штрафа есть 10 дней, чтобы его обжаловать, и 15 дней на добровольную оплату. Если постановление не было обжаловано, а штраф не оплачен в течение 30 дней, то постановление направляют в исполнительную службу для принудительного взыскания.

В таком случае придется:

возместить расходы государства на принудительное взыскание

оплатить штраф в 2-кратном размере

При этом государственный исполнитель может посетить нарушителя по месту прописки, описать имущество, наложить арест на жилье, автомобиль или часть заработной платы. Кроме того, может дойти до запрета на выезд из Украины.

Таким образом, при наличии неуплаченных штрафов на границе водителя может ждать неприятный сюрприз. Если было постановление об аресте автомобиля, то его могут задержать на дороге в случае срабатывания системы "Рубеж". Транспорт эвакуируют на штрафплощадку и вернут только после оплаты и закрытия исполнительного производства. Расходы на эвакуацию, хранение машины на штрафплощадке оплачивает нарушитель.

Когда еще авто забирают на штрафплощадку

Согласно постановлению Кабмина №855 от 11 августа 2023 года, эвакуатор может забрать автомобиль не только при парковке на полосе общественного транспорта или создании препятствий дорожному движению.

Определены еще пять случаев для эвакуации:

парковка на местах для лиц с инвалидностью

парковка авто с ДВС на местах для электромобилей

если авто мешает остановке транспортным средствам с одним или несколькими электродвигателями

если нет номерного знака или его плохо видно из-за повреждения или грязи

при незаконной установке номерных знаков ВСУ, силовых и правоохранительных ведомств

При составлении акта осмотра и временного задержания авто теперь не обязательно присутствие двух понятых, если процесс снимается на фото или видео.

Забрать машину со штрафной площадки можно после оплаты штрафа, услуг площадки (144 гривны в день) и услуг эвакуатора (1270 гривен).