"Дія" тестирует новую услугу, которая позволит украинцам "вернуть деньги": о чем идет речь

"Дія" запускает бета-тест подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Этот сервис позволит дистанционно оформить налоговую скидку и вернуть часть потраченных средств за обучение, ипотеку или лечение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дія" в Telegram .

Главное

Что запускают: Бета-тест подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах онлайн.

Бета-тест подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах онлайн. Для чего это нужно: Чтобы задекларировать доходы или вернуть часть уплаченного НДФЛ (налоговую скидку) за обучение, лечение или ипотеку.

Чтобы задекларировать доходы или вернуть часть уплаченного НДФЛ (налоговую скидку) за обучение, лечение или ипотеку. Кто может принять участие: Граждане Украины (физические лица), которые имеют право на скидку или обязаны подать декларацию.

Граждане Украины (физические лица), которые имеют право на скидку или обязаны подать декларацию. В чем преимущество: Процесс полностью автоматизирован - больше не нужно посещать ГНС лично или заполнять сложные бумажные формы.

Кому понадобится новый сервис

Услуга разработана для граждан, которые обязаны подать декларацию, или тех, кто хочет воспользоваться правом на налоговую скидку (возврат части уплаченного НДФЛ).

Сервис будет полезным, если вы в 2025 году:

платили за обучение (свое или детей);

оплачивали лечение или страхование жизни;

выплачивали проценты по ипотеке;

получали доходы, которые подлежат обязательному декларированию (например, подарки или продажа имущества).

Что изменится для украинцев

Ранее для получения налоговой скидки необходимо было либо лично посещать налоговую инспекцию с пакетом бумаг, либо заполнять сложные формы в Электронном кабинете ГНС. Новая услуга в "Дії" позволит подать документ онлайн без очередей и бумажной волокиты.

Как присоединиться к бета-тесту

Стать первыми пользователями сервиса могут физические лица, которые являются гражданами Украины. На этапе тестирования важно проверить корректность отображения данных и удобство интерфейса.

Услуга пока доступна только для физических лиц. ФЛП этот конкретный сервис не касается.