Диверсии в Белгородской области: в Кремле отчитались о докладе Путину

Российскому диктатору Владимиру Путину доложили о диверсиях в Белгородской области, которые организовывают бойцы "Русского добровольческого корпуса".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ - верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область", - заявил Песков.
По его словам, сейчас якобы ведется работа "по уничтожению этой диверсионной группы".
При этом Песков нафантазировал, что целью диверсантов является отвлечение внимания от Бахмутского направления.
Стоит заметить, что сегодня, 22 мая, в Белгородской области в пограничных населенных пунктах прогремели взрывы. Позже бойцы "Русского добровольческого корпуса", который помогает защищать Украину от вторжения РФ, заявили о своей операции в Белгородской области.
В ГУР подчеркнули, что "РДК" проводит операцию в Белгородской области, целью которой является создание "полосы безопасности" в российском регионе для защиты украинцев.
Отметим, что с территории Белгородской области российские оккупанты часто обстреливают Харьковскую область, в результате чего гибнут мирные жители.
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