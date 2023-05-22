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Диверсии в Белгородской области: в Кремле отчитались о докладе Путину

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российскому диктатору Владимиру Путину доложили о диверсиях в Белгородской области, которые организовывают бойцы "Русского добровольческого корпуса".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ - верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область", - заявил Песков.

По его словам, сейчас якобы ведется работа "по уничтожению этой диверсионной группы".

При этом Песков нафантазировал, что целью диверсантов является отвлечение внимания от Бахмутского направления.

Ситуация в Белгородской области

Стоит заметить, что сегодня, 22 мая, в Белгородской области в пограничных населенных пунктах прогремели взрывы. Позже бойцы "Русского добровольческого корпуса", который помогает защищать Украину от вторжения РФ, заявили о своей операции в Белгородской области.

В ГУР подчеркнули, что "РДК" проводит операцию в Белгородской области, целью которой является создание "полосы безопасности" в российском регионе для защиты украинцев.

Отметим, что с территории Белгородской области российские оккупанты часто обстреливают Харьковскую область, в результате чего гибнут мирные жители.

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