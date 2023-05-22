UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Диверсії у Бєлгородській області: у Кремлі відзвітували про доповідь Путіну

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про диверсії у Бєлгородській області, які організовують бійці "Російського добровольчого корпусу".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Міноборони, ФСБ та Прикордонна служба доповіли президенту РФ - верховному головнокомандувачу про спробу прориву української диверсійної групи у Бєлгородську область", - заявив Пєсков.

За його словами, зараз нібито ведеться робота "щодо знищення цієї диверсійної групи".

При цьому Пєсков нафантазував, що метою диверсантів є відволікання від Бахмутського напряму.

Ситуація у Бєлгородській області

Варто зауважити, що сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області у прикордонних населених пунктах пролунали вибухи. Пізніше бійці "Російського добровольчого корпусу", який допомагає захищати Україну від вторгнення РФ, заявили про свою операцію у Бєлгородській області.

У ГУР підкреслили, що "РДК" проводить операцію у Бєлгородській області, метою якої є створення "смуги безпеки" у російському регіоні для захисту українців.

Зазначимо, що з території Бєлгородської області російські окупанти часто обстрілюють Харківську область, внаслідок чого гинуть мирні мешканці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяПєсковВійна Росії проти України