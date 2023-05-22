Диверсії у Бєлгородській області: у Кремлі відзвітували про доповідь Путіну

"Міноборони, ФСБ та Прикордонна служба доповіли президенту РФ - верховному головнокомандувачу про спробу прориву української диверсійної групи у Бєлгородську область", - заявив Пєсков.

За його словами, зараз нібито ведеться робота "щодо знищення цієї диверсійної групи".

При цьому Пєсков нафантазував, що метою диверсантів є відволікання від Бахмутського напряму.

Ситуація у Бєлгородській області

Варто зауважити, що сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області у прикордонних населених пунктах пролунали вибухи. Пізніше бійці "Російського добровольчого корпусу", який допомагає захищати Україну від вторгнення РФ, заявили про свою операцію у Бєлгородській області.

У ГУР підкреслили, що "РДК" проводить операцію у Бєлгородській області, метою якої є створення "смуги безпеки" у російському регіоні для захисту українців.

Зазначимо, що з території Бєлгородської області російські окупанти часто обстрілюють Харківську область, внаслідок чого гинуть мирні мешканці.