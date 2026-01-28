Диверсия в Ижевске: остановлена работа завода, работающего на ВПК РФ

Агенты движения "АТЕШ" частично обесточили завод в Удмуртии, который участвует в производстве оружия и тяжелой техники для вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.
Агенты движения провели успешную диверсию в столице Удмуртии. В Ижевске путем поджога выведена из строя трансформаторная подстанция, которая обеспечивала питание ключевых цехов металлургического завода "БУММАШ".
Это предприятие является важным звеном военно-промышленного комплекса РФ, оно поставляет заготовки и спецсплавы для оружия и тяжелой техники.
Благодаря точечному удару агента движения работа одного из стратегических заводов на территории промзоны была остановлена на некоторое время.
"Пока Кремль требует наращивания темпов производства снарядов и техники, "АТЕШ" выключает рубильник на их заводах", - говорится в сообщении движения.
Ранее РБК-Украина сообщало, что участники движения "АТЕШ" нанесли удар по железнодорожной логистике РФ на Купянском направлении. Тогда партизаны уничтожили тепловоз, который использовали для транспортировки военных грузов, в частности для обеспечения российской группировки в районе Купянска.
Вывод локомотива из строя привел к сбоям в формировании военных эшелонов и нарушению графиков отправления поездов с вооружением и техникой.
Кроме того, агенты движения совершили очередную диверсию на территории Ростовской области РФ. В районе Ростова-на-Дону им удалось нарушить работу важного железнодорожного узла, который играет ключевую роль в снабжении российской армии.
Из-за поджога релейных шкафов была фактически остановлена работа основного логистического центра, через который обеспечиваются оккупационные войска на южных направлениях.
Ранее, в октябре 2025 года, "АТЕШ" уже срывали движение военных эшелонов в Ростовской области - тогда диверсия произошла в Новочеркасске.