Не тільки диверсія на газопроводі: у ФСБ заявили, що Меджліс готував протести в Криму

ФСБ РФ заявила, що Меджліс кримськотатарського народу готував протести в Криму. Робили це нібито спільно з українськими спецслужбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
"В ході розслідування диверсії на газопроводі в Криму встановлено зв'язок "Меджлісу кримсько-татарського народу" зі спецслужбами України", - йдеться в повідомленні.
Також у ФСБ звинувачують українську розвідку в тому, що через Меджліс нібито намагалися організувати протести кримських татар у Криму.
ФСБ також заявила, що знають імена всіх "причетних до диверсії, від виконавців до кураторів з української розвідки".
Нагадаємо, окупанти пред'явили звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову в "вчиненні диверсії". Раніше його підозрювали в "пособництво".
РБК-Україна писало, що заступник голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримала 3-4 вересня. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.