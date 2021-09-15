Не только диверсия на газопроводе: в ФСБ заявили, что Меджлис готовил протесты в Крыму

ФСБ РФ заявила, что Меджлис крымскотатарского народа готовил протесты в Крыму. Делали это якобы совместно с украинскими спецслужбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь "Меджлиса крымско-татарского народа" со спецслужбами Украины", - говорится в сообщении.

Также в ФСБ обвиняют украинскую разведку в том, что через Меджлис якобы пытались организовать протесты крымских татар в Крыму.

ФСБ также заяввили, что знают имена всех "причастных к диверсии, от исполнителей до кураторов из украинской разведки".