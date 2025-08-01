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Дети оказались под завалами: РФ била по Днепропетровской области (фото)

Пятница 01 августа 2025 09:13
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Дети оказались под завалами: РФ била по Днепропетровской области (фото) Фото: последствия российской атаки в Днепропетровской области (dnipropetrovskaODA)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью, 1 августа, россияне били по Днепропетровской области ударными дронами. В результате атаки разрушен частный дом, из-под завалов достали двух детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По его словам, утром из-под завалов искореженного частного дома в Синельниковском районе достали двух детей.

Пострадавшие - 4-летний мальчик и 15-летняя девочка - госпитализированы. По данным медиков, состояние мальчика - тяжелое, девочки - средней тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.

Российские войска атаковали регион ударными дронами. Силы ПВО уничтожили три беспилотника, однако были и попадания.

Лысак уточнил, что в Синельниковском районе пострадали Васильковская, Украинская и Николаевская громады. Там ранена 35-летняя женщина, возникли масштабные пожары: горели два фермерских хозяйства, лицей, отделение почты и частное домовладение.

Продолжаются обстрелы и на Никопольщине, здесь россияне били по райцентру, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах артиллерией и дронами. Ранен 25-летний мужчина, который лечится амбулаторно.

Повреждены здания, транспорт и инфраструктура.

В Никополе накануне FPV-дрон попал в частный дом.

Фото: последствия российской атаки в Днепропетровской области (dnipropetrovskaODA)

Удары по Днепропетровской области

Напомним, российские войска ракетами ударили по Каменскому Днепропетровской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 - получили травмы.

Кроме того, значительные повреждения получили родильное и терапевтическое отделение 9-й больницы. Вражеская атака также уничтожила около десяти автомобилей и вызвала повреждения жилых домов. В домах местных жителей выбиты окна.

Также российская армия атаковала спасателей, которые занимались ликвидацией пожара в Днепропетровской области.

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