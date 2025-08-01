Дети оказались под завалами: РФ била по Днепропетровской области (фото)

Сегодня ночью, 1 августа, россияне били по Днепропетровской области ударными дронами. В результате атаки разрушен частный дом, из-под завалов достали двух детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По его словам, утром из-под завалов искореженного частного дома в Синельниковском районе достали двух детей.

Пострадавшие - 4-летний мальчик и 15-летняя девочка - госпитализированы. По данным медиков, состояние мальчика - тяжелое, девочки - средней тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.

Российские войска атаковали регион ударными дронами. Силы ПВО уничтожили три беспилотника, однако были и попадания.

Лысак уточнил, что в Синельниковском районе пострадали Васильковская, Украинская и Николаевская громады. Там ранена 35-летняя женщина, возникли масштабные пожары: горели два фермерских хозяйства, лицей, отделение почты и частное домовладение.

Продолжаются обстрелы и на Никопольщине, здесь россияне били по райцентру, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах артиллерией и дронами. Ранен 25-летний мужчина, который лечится амбулаторно.

Повреждены здания, транспорт и инфраструктура.

В Никополе накануне FPV-дрон попал в частный дом.

Фото: последствия российской атаки в Днепропетровской области (dnipropetrovskaODA)