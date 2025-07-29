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Ракетный удар по Каменскому: в ГСЧС показали фото последствий обстрела

Вторник 29 июля 2025 08:59
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Ракетный удар по Каменскому: в ГСЧС показали фото последствий обстрела Фото: войска РФ ударили по Каменскому (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 29 июля, ракетами ударили по Каменскому Днепропетровской области. Спасатели показали фото последствий вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому. В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 - получили травмы", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что в результате обстрела частично разрушено трехэтажное здание, в котором возник пожар на площади 100 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также повреждения получили роддом и отделение больницы.

Ночной удар по Каменскому

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня ночью, 29 июля, российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.

Мэр Каменского Белоусов уточнил, что значительные повреждения получили родильное и терапевтическое отделение 9-й больницы. Он также добавил, что разбиты почти все окна, вывернуты дверные проемы в лицеях №31 и №11.

Также впоследствии стало известно, что российская армия атаковала спасателей, которые занимались ликвидацией пожара в Днепропетровской области.

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