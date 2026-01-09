Дистанционка и каникулы из-за мороза: перечень регионов, где изменили график обучения

Из-за резкого ухудшения погодных условий и существенного снижения температуры в Украине сразу в нескольких регионах приняли решение изменить формат обучения.
РБК-Украина рассказывает, в каких областях и общинах вводят изменения с 12 января.
Речь идет о переходе на дистанционное обучение, продлении зимних каникул или введении смешанного формата - в зависимости от ситуации в конкретной громаде.
Как сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, правительство рекомендовало временно приостановить очный образовательный процесс и перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы как минимум до 19 января 2026 года. Это решение касается учебных заведений всех уровней - от дошкольного до высшего. Окончательный формат органы местного самоуправления должны определять с учетом безопасности и погодной ситуации на местах.
В столице новый семестр в школах начнется 12 января, но в смешанном формате, сообщили в Киевской городской государственной администрации. Ученики смогут участвовать в уроках как онлайн, так и очно в классах. Детские сады Киева будут работать в обычном режиме. Родителей призывают ориентироваться исключительно на официальную информацию от школ и городских властей.
В Винницкой области из-за непогоды решили прекратить образовательный процесс в очном формате. По словам начальницы ОВА Натальи Заболотной, учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы до 19 января. Формат работы будут определять общины совместно с руководителями учебных заведений.
Во Львове для школьников решили продлить зимние каникулы с 12 до 14 января включительно. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый. Дистанционное обучение в этот период не вводят. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп, а внешкольное и художественное образование - без изменений.
В то же время на уровне области глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что в детсадах, школах, колледжах и учреждениях высшего образования Львовской области рекомендовано временно прекратить очное обучение и перейти на дистанционку или продлить каникулы до 19 января 2026 года. Окончательные решения принимают общины.
Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что большинство школ области уже находятся на каникулах. Те заведения, которые планировали возвращение к очному обучению, решили продолжить каникулы или перейти на дистанционное обучение до 19 января. Родителей дошкольников просят, по возможности, временно оставлять детей дома.
В Луцкой общине школьники будут учиться дистанционно с 12 по 14 января, сообщили в городском совете. Дошкольные и внешкольные учебные заведения будут работать в обычном режиме.
В Кировоградской области рекомендовали продлить зимние каникулы до 18 января 2026 года с возможным переносом учебных занятий на май-июнь или, при наличии условий, организовать дистанционное обучение. В детсадах предусматривают возможность работы групп временного пребывания для детей работников критической инфраструктуры.
В Хмельницкой области решили, что с 12 по 16 января учебные заведения могут перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы - в зависимости от ситуации в громадах. Решение касается всех уровней образования, сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин.
В Житомире с 12 января учреждения общего среднего, внешкольного, профессионально-технического и художественного образования переходят на дистанционное обучение до 19 января. Детсады работают в обычном режиме. Аналогичные решения приняли в Малине (дистанционка с 12 по 16 января), Коростене и Бердичеве.
Власти отмечают, что все эти решения носят временный характер и направлены прежде всего на безопасность детей и педагогов. Дальнейшие изменения будут зависеть от погодных условий, о чем жителей регионов будут информировать дополнительно.
Напомним, 8 и 9 января Украину накрыли сильные снегопады. Из-за непогоды во многих регионах ввели ограничения движения. Коммунальщики и спасатели работают в усиленном режиме. В Ровно 9 января из-за осложнения погодных условий школы учились дистанционно.
Ранее РБК-Украина писало, что 10-11 января погода в Украине станет спокойнее по осадкам, но морозы усилятся. Текущий циклон отступает, однако юг и восток страны накроет новый циклон с мокрым снегом, дождем, сильным ветром и гололедом. В большинстве регионов ожидается сухая, но очень холодная погода, а на дорогах сохранится гололедица. В Киеве прогнозируют мороз до -15° без существенных осадков.