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Достанем каждого изверга: Подоляк напомнил о единственном варианте завершения войны

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Суббота 14 января 2023 18:27
Достанем каждого изверга: Подоляк напомнил о единственном варианте завершения войны Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские изверги прибегли к очередному террористическому акту против Украины во время удара по жилому дому в Днепре. Война должна завершиться только победой нашей страны и наказание для всех русских ничтожеств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, Россия намеренно прибегает к террористическим актам, в очередной раз подтверждая публично то, что россияне только способны убивать и разрушать. Для победы Украины, остановки войны и наказания всех русских извергов необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • прекратить обращать внимание на россиян и их лживые заявления;

"Это ложь, под скребущие звуки которой они умышленно бьют ракетой по многоквартирному дому, чтобы кричать от радости. Точно хотите видеть эти вымазанные чужой кровью лица?", - пишет Подоляк.

  • прекратить предлагать "мирные планы", "турецкие столы переговоров", "гаранты для России". Это только кормит жалких убийц и рождает в них желание убивать еще больше. Вышеупомянутые предложения только затягивают войну тогда, когда убийцы должны быть наказаны;
  • Украина требует как можно больше оружия, чтобы наказывать оккупантов и заставить их платить.

"Просто нужно оружие. Много оружия. Прямо сейчас. Поэтому выберите для себя опцию: дать оружие или молча смотреть на то, как российский убийца убивает гражданских", - добавил советник главы Офиса президента.

  • очередной никчемный командующий оккупационными войсками в Украине Валерий Герасимов не умеет воевать и прибегает к тактике убийства гражданских, запугивания и открытого геноцида;
  • партнерам Украины, которые предлагают "искать выход", лучше стоять молча за спиной, пока украинцы ломают хребет России.

"Потому что нет другого выхода. Потому что это справедливо", - заметил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного обстрела со стороны России по территории Украины 14 января в режиме онлайн.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре. В настоящее время под завалами находятся гражданские.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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