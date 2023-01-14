Дістанемо кожного нелюда: Подоляк нагадав про єдиний варіант завершення війни

Російські нелюди вдались до чергового терористичного акту проти України під час удару по житловому будинку в Дніпрі. Війна повинна завершитись лише перемогою нашої країни та покарання для усіх російських нікчем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, Росія умисно вдається до терористичних актів, вкотре підтверджуючи публічно те, що росіяни лише здатні вбивати та руйнувати. Для перемоги України, зупинки війни й покарання усіх російських нелюдів необхідно виконати декілька простих кроків:

припинити звертати увагу на росіян та їх брехливі заяви;

"Це брехня, під скребучі звуки якої вони навмисне б'ють ракетою по багатоквартирному будинку, щоб кричати від радості. Точно хочете бачити ці вимазані чужою кров'ю обличчя?", - пише Подоляк.

припинити пропонувати "мирні плани", "турецькі столи переговорів", "гаранті для Росії". Це лише годує жалюгідних вбивць та породжує в них бажання вбивати ще більше. Вищезгадані пропозиції лише затягують війну тоді, коли вбивці повинні бути покарані;

Україна потребує якомога більше зброї, аби карати окупантів та змусити їх платити.

"Просто потрібна зброя. Багато зброї. Прямо зараз. Тому виберіть для себе опцію: дати зброю або мовчки дивитися на те, як російський убивця вбиває цивільних", - додав радник голови Офісу президента.

черговий нікчемний командувач окупаційних військ в Україні Валерій Герасимов не вміє воювати й вдається до тактики вбивства цивільних, залякування й відкритого геноциду;

партнерам України, які пропонують "шукати вихід", ліпше стояти мовчки за спиною, доки українці ламають хребет Росії.

"Тому що немає іншого виходу. Тому що це справедливо", - зауважив Подоляк.

