Достали нефтяные объекты за 700 км: Украина массированно ударила по России дронами (видео)

Нефтяной объект в Ярославской области, который имел значение для государственного резерва России, поврежден. Именно такую цель выбрали бойцы СБУ во время ночной операции.

Отдельный удар нанесли по Тульскому региону - под цель попало предприятие "Азот" в Новомосковске. Завод связан с производством взрывчатых веществ.

Тревоги в 28 регионах

Масштаб ночной операции:

воздушная тревога объявлялась в 28 регионах России;

ограничения авиадвижения ввели в шести российских аэропортах;

удары также нанесли по военной логистике оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.

Что сказал Зеленский

"Есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных санкций по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины", - заявил президент.

По его словам, Украина выполняет план дальнобойных ударов и отвечает на отказ России завершать войну.

"Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!" - написал Зеленский.