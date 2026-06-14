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Британия перехватила танкер "теневого флота" РФ в Ла-Манше

10:51 14.06.2026 Вс
2 мин
Что известно об операции в проливе?
aimg Елена Чупровская
Британия перехватила танкер "теневого флота" РФ в Ла-Манше Фото: Британские военные перехватили танкер РФ - Стармер прокомментировал операцию (Getty Images)
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Британские военные остановили нефтяной танкер, который помогал России обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера в соцсети X.

Перехват в Ла-Манше

Утром 14 июня британские вооруженные силы остановили нефтяной танкер "теневого флота" России в проливе Ла-Манш.

"Эта успешная операция наносит еще один удар России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им спрятаться", - написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Что известно о "теневом флоте" РФ

"Теневой флот" - это суда, которые Россия использует для продажи нефти в обход международных санкций. Они часто меняют флаги, отключают маяки и перевозят груз через третьи страны.

Напомним, 10 июня украинские силы атаковали танкер "теневого флота" WEST Horizon в Черном море - судно потеряло ход из-за повреждения движущей группы. Танкер находился под санкциями Великобритании, Украины и Австралии за вывоз российской нефти.

Тем временем Индия также усиливает давление на "теневой флот": за последние три года страна отменила сертификацию более 200 судов, преимущественно нефтяных танкеров, что затрудняет их доступ к портам и страхование.

Недавно международное расследование установило, что с весны 2025 года на борту танкеров "теневого флота" РФ появлялись боевики "Вагнера" - люди без морских документов, но с боевым опытом. Их задача - не дать Западу силой остановить суда с нефтью.

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