Дістали нафтові об'єкти за 700 км: Україна масовано вдарила по Росії дронами (відео)

Служба безпеки України вночі уразила нафтовий об'єкт у Ярославському регіоні Росії - на відстані понад 700 кілометрів від українського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.
Нафтовий об'єкт у Ярославській області, який мав значення для державного резерву Росії, пошкоджено. Саме таку ціль обрали бійці СБУ під час нічної операції.
Окремий удар завдали по Тульському регіону - під ціль потрапило підприємство "Азот" у Новомосковську. Завод пов'язаний із виробництвом вибухових речовин.
Масштаб нічної операції:
"Є хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій по важливих об'єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України", - заявив президент.
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За його словами, Україна виконує план далекобійних ударів і відповідає на відмову Росії завершувати війну.
"Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні!" - написав Зеленський.
Як повідомляло РБК-Україна, дрони вночі також атакували нафтобазу "Спецторг Плюс" у Рибінську поблизу Ярославля - об'єкт загорівся. Кадри пожежі поширили у мережі.
Тим часом, за даними РБК-Україна, в результаті нічної атаки на хімзаводі "Азот" у Новомосковську спалахнула потужна пожежа і піднявся густий смог над підприємством.