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Еще один удар по энергетике РФ: дроны атаковали нефтебазу в Рыбинске

07:30 14.06.2026 Вс
2 мин
На видео от очевидцев заметны мощные вихри серого дыма
aimg Юлия Маловичко
Еще один удар по энергетике РФ: дроны атаковали нефтебазу в Рыбинске Фото: пожарные РФ (Getty Images)
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Беспилотники ночью 14 июня поразили несколько объектов в России, одним из которых стала нефтебаза "Спецторг Плюс" в Рыбинске, расположенная рядом с Ярославским НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в половине пятого утра воскресенья предупредил россиян региона о дроновой опасности и призвал их придерживаться рекомендаций.

"В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице - оставьте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших домах. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами", - написал чиновник незадолго до того, как дроны таки поразили нефтебазу.

Евраев также сообщил, что из-за обстрела нефтебазы перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы.

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Перед этим в Ярославской области интенсивно работала российская ПВО, однако беспилотники все равно совершили атаку. Впоследствии в пабликах начали появляться кадры от очевидцев, на которых с разных ракурсов заметно пожар и огромные столбы дыма, простирающиеся высоко в небо.

Нефтебаза "Спецторг Плюс" расположена рядом с Ярославским НПЗ, она содержит резервуары на более 300 тысяч кубометров.

Из-за стратегического значения для энергетики РФ и обеспечения армии оккупанта объект регулярно становился целью украинских беспилотников, из-за чего его неоднократно атаковали дроны - особенно весной и в начале лета 2026 года.

Следует отметить, что нефтебаза в Рыбинске - не первая жертва дронов этой ночью. Так, уже сообщалось об атаке на химзавод в Новомосковске и поражении железнодорожной инфраструктуры Смоленской области и оккупированного Иловайска, что в Донецкой области.

Кстати, атака на химзавод "Азот" в Новомосковске также далеко не первая - ранее дроны уже наносили удары по этому объекту, который также играет важную роль для экономики агрессора и обеспечения армии.

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