У "Слузі народу" назвали головне завдання нового глави МВС

Одним з головних завдань новопризначеного глави Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського стане розділення МВС. Його попередник Арсен Аваков був проти цього, дискусія з ним велася два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу фракції СН Давида Арахамію, який зробив заяву в ефірі "Україна 24" .

Він уточнив, що мають бути розділені Нацгвардія, поліція і прикордонна служба.

"У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо отого, що такі великі міністерства треба розбивати на декілька інстанцій. Одне з таких головних завдань, які будуть стояти перед міністром - це зробити розділення цих частин", - зазначив Арахамія.

Протягом найближчого місяця Монастирський буде проводити повний аудит в МВС, а потім зробить відповідні заяви.