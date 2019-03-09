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В Черкасах сталися сутички між Нацкорпусом та правоохоронцями

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 17:53
В Черкасах сталися сутички між Нацкорпусом та правоохоронцями
Фото: акція націоналістів в Черкасах (web screenshot)

Активісти хотіли зустрітись з президентом України

В Черкасах під час акції націоналістів організації Національний корпус, які вимагають заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина, сталися сутички з правоохоронцями. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що під час сутичок правоохоронці застосували сльозогінний газ. Мітингувальники скандують "Разом і до кінця", "Свинарчука за ґрати". Також націоналісти палили фаєри.

Учасники акції заявили, що президент України Петро Порошенко відмовився зустрічатись з мітингувальниками та поїхав з Черкас.

 

НАЖИВО! Національний Корпус вже в Черкасах біля палацу "Дружби народів". Президент від нас не втече. Ми змусимо його піти на діалог з народом. Поширюй зараз!

Опубліковано Національний Корпус Субота, 9 березня 2019 р.

Раніше повідомлялось, що на акції націоналістів під Адміністрацією президента у Києві відбулись сутички. На Банковій вишикувалися кілька сотень поліцейських і бійців Нацгвардії в повній амуніції, націоналісти спробували прорвати кордон силовиків. У хід пішли вибухові пакети, димові шашки і сльозогінний газ.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, близько тисячі націоналістів вийшли на Майдан Незалежності у Києві з вимогою заарештувати колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки і оборони Олега Гладковського і його сина, яких підозрюють в махінації з бюджетними грошима.

Раніше журналісти програми "Наші гроші" випустили серію розслідуваньпро причетність Олега Гладковського, його сина і керівників профільних підприємств до махінацій з бюджетними грошима, виділеними на посилення обороноздатності української армії.

За результатами корупційного скандалу президент Петро Порошенко звільнив першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

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