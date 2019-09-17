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Дискваліфікація Неймара в Лізі чемпіонів скорочена

Новини » Спорт    17.09.2019 - 14:53
Дискваліфікація Неймара в Лізі чемпіонів скорочена
Фото: Неймар (psg.fr)

Форвард ПСЖ зможе взяти участь у третьому турі групового етапу турніру

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) скоротив термін дискваліфікації нападника "Парі Сен-Жермен" Неймара, що поширюється на єврокубкові матчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Бразилець пропустить не три поєдинки групового турніру Ліги чемпіонів, а всього два. Таким чином, форвард зможе взяти участь у зустрічі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів з "Брюгге", але пропустить зустрічі з мадридським "Реалом" і стамбульським "Галатасараєм" в 1 і 2 турах відповідно.

Бразилець був відсторонений за критику на адресу суддів, що обслуговували матч-відповідь 1/8 фіналу минулого розіграшу Ліги чемпіонів з "Манчестер Юнайтед" (1:3). Після закінчення зустрічі, в якій Неймар не брав участі через травму, форвард нешанобливо висловився про роботу арбітрів у соціальних мережах.

Парижани звернулися в CAS після того, як влітку УЄФА відхилив апеляцію ПСЖ про скорочення дискваліфікації.

Нагадаємо, ПСЖ може залишитись без підтримки фанатів на матчі з мадридським "Реалом" в рамках 1 туру групового раунду Ліги чемпіонів.

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