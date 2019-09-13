ПСЖ може залишитись без підтримки фанатів на матчі Ліги чемпіонів

Фото: Неймар (psg.fr)

Керівництво парижан має намір домовитися з уболівальниками команди

Вболівальники "Парі Сен-Жермен" мають намір бойкотувати матч чемпіонату Франції проти "Страсбур" 14 вересня, де Неймар вперше в новому сезоні вийде на поле після травми. Про це повідомляє RMC Sport.

Керівництво паризького клубу провело зустріч з фанатами, але не зуміло пом'якшити ситуацію. Ультрас пообіцяли вивісити на стадіоні кілька банерів неприємних банерів проти бразильця.

Річ у тому, що вони незадоволені тим, що бразильський футболіст не покинув команду в літнє трансферне вікно. Дане невдоволення вони хотіли висловити якраз в майбутньому поєдинку.

Проте керівництво ПСЖ не зупиняє спроб домовитися з уболівальниками команди, які погрожують бойкотувати не тільки матч Ліги 1, а й зустріч з мадридським "Реалом" в рамках 1 туру групового раунду Ліги чемпіонів. Ця гра відбудеться 18 вересня.

Нагадаємо, цей поєдинок пропустить нападник французького клубу Кіліан Мбаппе.

Минулого літа бразилець зізнавався, що хоче повернутися в каталонську "Барселону", але угода в результаті не відбулася.