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Дисквалификация Неймара в Лиге чемпионов сокращена

Новости » Спорт    17.09.2019 - 14:53
Дисквалификация Неймара в Лиге чемпионов сокращена
Фото: Неймар (psg.fr)

Форвард ПСЖ сможет принять участие в третьем туре группового этапа турнира

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок дисквалификации нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, распространяющуюся на еврокубковые матчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Бразилец пропустит не три поединка группового турнира Лиги чемпионов, а всего два. Таким образом, форвард сможет принять участие во встрече 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге", но пропустит встречи с мадридским "Реалом" и стамбульским "Галатасараем" в 1 и 2 турах соответственно.

Бразилец был отстранен за критику в адрес судей, обсуживавших ответный матч 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3). По окончании встречи, в которой Неймар не участвовал из-за травмы, форвард неуважительно высказался о работе арбитров в социальных сетях.

Парижане обратились в CAS после того, как летом УЕФА отклонил апелляцию ПСЖ о сокращении дисквалификации.

Напомним, ПСЖ может остаться без поддержки фанатов на матче с мадридским "Реалом" в рамках 1 тура группового раунда Лиги чемпионов.

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