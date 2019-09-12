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Форвард ПСЖ пропустить матч з "Реалом" в Лізі чемпіонів

Новини » Спорт    12.09.2019 - 12:52
Форвард ПСЖ пропустить матч з "Реалом" в Лізі чемпіонів
Фото: Кіліан Мбаппе (psg.fr)

Мбаппе не встигає відновитися після травми

Нападник французького клубу "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе пропустить перший матч групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". За інформацією видання Le Parisien, футболіст не встигає повністю відновитися після пошкодження.

Форвард отримав травму в матчі 3 туру чемпіонату Франції проти "Тулузи" (4:0) і покинув поле в середині другого тайму. Француз отримав пошкодження м'яза стегна.

Зазначається, що Мбаппе вже приступив до тренувань, проте поки не готовий до виходу на футбольне поле.

Француз буде змушений пропустити найближчий поєдинок Ліги 1 проти "Страсбурга", який відбудеться 14 вересня.

Також форвард через травму вже не зіграв за збірну Франції в матчах відбору на Євро-2020 проти Албанії (4:1) і Андорри (3:0).

У поточному сезоні Мбаппе провів за парижан 4 матчі, в яких забив 2 голи і зробив 1 результативну передачу.

Матч 1 туру Ліги чемпіонів ПСЖ - "Реал" відбудеться 18 вересня.

ПСЖ лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції, в активі команди Тухель 9 очок після чотирьох турів.

Нагадаємо, Роналду сподівається виграти з "Ювентусом" Лігу чемпіонів цього сезону.

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